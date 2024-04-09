Умер первооткрыватель бозона Питер Хиггс

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS/Global Look Press

Питер Хиггс

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс, сообщили в пресс-службе Эдинбургского университета, где работал профессор. Его не стало в возрасте 94 лет. Ученый известен во всем мире своим предсказанием существования новой частицы — бозона Хиггса, который он впервые предложил в 1964 году.

Прошло почти 50 лет, прежде чем существование частицы могло быть подтверждено, а эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН наконец подтвердили теорию Хиггса в 2012 году. За эту работу он был совместно удостоен Нобелевской премии по физике в 2013 году вместе с Франсуа Энглертом. Питер также был великим учителем и наставником, вдохновлявшим поколения молодых ученых, — сказано в сообщении.

Хиггс родился 29 мая 1929 года в Ньюкасл-апон-Тайн в Англии. Он обучался в Королевском колледже Лондона. Изобрел механизм Хиггса — теорию о частицах-переносчиках слабого взаимодействия, а именно W- и Z-бозонах. За достижения в области теоретической физики он был награжден множеством премий и медалей.

Ранее стало известно о смерти советского космонавта и дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова, осуществившего первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2». Он ушел из жизни в возрасте 89 лет.