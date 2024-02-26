Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Умер британский банкир Джейкоб Ротшильд в возрасте 87 лет

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд

Скончался глава лондонской ветви семьи Ротшильдов — британский банкир Джейкоб Ротшильд, сообщило издание Independent со ссылкой на заявление семьи. Ему было 87 лет. Отмечается, что он будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем.

Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, он был превосходным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительных целей, — отмечается в заявлении близких Ротшильда.

Британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, а затем в 1980 году стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place.

Он также основал Windmill Hill Asset Management, чтобы управлять благотворительным портфелем семьи. Он также занимал должность заместителя председателя канала BSkyB, а также был председателем попечительского совета Национальной галереи.

Ротшильды — европейская династия банкиров еврейского происхождения. Считается, что с XIX века они имеют самое крупное состояние в мире (после Федрезерва).

Ранее в Швейцарии скончался французский банкир Бенджамин де Ротшильд. Ему было 57 лет. С 1997 года он являлся председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, специализирующейся на частных банковских услугах. По информации семьи, он умер в своем поместье в швейцарском Преньи из-за сердечного приступа.