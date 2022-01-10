Умер глава Европарламента Сассоли

Скончался глава Европарламента Давид-Мария Сассоли. Политик умер в онкологическом центре итальянского города Авиано в 01.15 (03.15 мск) в возрасте 65 лет, сообщил в эфире телеканала RaiNews24 его пресс-секретарь Роберто Куилло.

Причиной смерти Сассоли стали тяжёлые осложнения, связанные с нарушениями иммунной системы.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента находится в больнице в Италии с 26 декабря. В результате болезни все официальные мероприятия с его участием были отменены. В сентябре у Сассоли уже возникали проблемы со здоровьем, тогда он был госпитализирован в Страсбурге с пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Представитель итальянской Демократической партии Давид Сассоли был избран на пост президента Европарламента в июле 2019 года на два с половиной года. В декабре он объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания, чтобы «не раскалывать европейское большинство».

Ранее стало известно о смерти бывшего начальника российского Генштаба Анатолия Квашнина. Он возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год. Как сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, Квашнин умер в результате в возрасте75 лет от заражения коронавирусом. По его словам, он месяц лежал с коронавирусом, после чего его состояние настолько ухудшилось, что экс-военачальника собирались готовить к операции, но ночью он скончался от инфаркта.