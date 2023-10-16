Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Мартти Ахтисаари

Умер бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года «за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий» Мартти Ахтисаари, сообщила канцелярия главы страны Саули Ниинисте. Ему было 86 лет.

Президент Мартти Ахтисаари скончался 16 октября 2023 года в 06:40 утра в Хельсинки, — говорится в сообщении.

В 2021 году политик прекратил публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера. Тогда СМИ сообщили, что бывший президент «получает поддержку в повседневной жизни дома и иногда лечится в учреждении по уходу» из-за запущенного состояния деменции.

Ахтисаари находился на посту президента Финляндии в 1994–2000 годах. До этого он занимал ряд важных должностей в Министерстве иностранных дел Финляндии и ООН.

Ниинисте заявил, что глубоко опечален известием о кончине Ахтисаари. Глава государства подчеркнул, что экс-лидер страны верил в «людей, цивилизацию и добро». Ниинисте отметил, что Ахтисаари был «президентом времен перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС».

В начале октября стало известно, что на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент Венгрии Ласло Шойом. Президент Каталин Новак и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования его родным и близким.