Умер экс-губернатор Закарпатья и критик Зеленского В возрасте 73 лет скончался экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Геннадий Москаль

Умер бывший депутат Верховной рады и экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, сообщил украинский депутат Николай Княжицкий в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что 73-летний отставной политик в последнее время серьезно болел.

После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым, — написал Княжицкий.

Некоторое время он был начальником главного управления МВД Украины в Крыму. После начала событий на востоке Украины в 2014 году Москаль возглавлял сперва Луганскую, а затем Закарпатскую область. Подал в отставку в 2019 году после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Отмечается, что он был близким соратником бывших президентов Петра Порошенко и Виктора Ющенко и критиком Зеленского.

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