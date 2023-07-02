Умер бывший президент Сербии Милутинович Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер в возрасте 80 лет

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В Сербии умер бывший президент страны Милан Милутинович. Ему было 80 лет. О смерти политика в социальных сетях сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич.

Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия, — написал дипломат.

О причинах смерти политика не сообщается.

Агентство Tanjug в свою очередь сообщило, что действующий президент республики Александр Вучич направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Милутиновича.

Он родился в 1942 году в Белграде в семье инженера-строителя и искусствоведа. Закончил юридический факультет Белградского университета. Был членом президиума Союза социалистической молодежи Югославии, где отвечал за международные отношения.

С 1977 по 1982 годы занимал пост министра образования, науки и спорта республики Чехия. С 1987 года работал в МИД, с 1989 по 1995 являлся послом своей страны в Греции.

В декабре 1997 года выиграл выборы президента Чехии, будучи кандидатом от Социалистической партии. По окончании срока был обвинен Гаагским трибуналом в массовых убийствах и депортациях в Косово и Метохии, виновным себя не признал. В феврале 2009 года Милутиновича оправдали по всем пунктам обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов. По имеющимся данным, отставной военный долгое время страдал от тяжелой болезни.