В Сербии умер бывший президент страны Милан Милутинович. Ему было 80 лет. О смерти политика в социальных сетях сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич.
Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия, — написал дипломат.
О причинах смерти политика не сообщается.
Агентство Tanjug в свою очередь сообщило, что действующий президент республики Александр Вучич направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Милутиновича.
Он родился в 1942 году в Белграде в семье инженера-строителя и искусствоведа. Закончил юридический факультет Белградского университета. Был членом президиума Союза социалистической молодежи Югославии, где отвечал за международные отношения.
С 1977 по 1982 годы занимал пост министра образования, науки и спорта республики Чехия. С 1987 года работал в МИД, с 1989 по 1995 являлся послом своей страны в Греции.
В декабре 1997 года выиграл выборы президента Чехии, будучи кандидатом от Социалистической партии. По окончании срока был обвинен Гаагским трибуналом в массовых убийствах и депортациях в Косово и Метохии, виновным себя не признал. В феврале 2009 года Милутиновича оправдали по всем пунктам обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов. По имеющимся данным, отставной военный долгое время страдал от тяжелой болезни.