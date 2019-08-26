https://static.news.ru/photo/90c9a7ee-c83d-11e9-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Экс-глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех умер вечером 25 августа. Ему было 82 года.

Бизнесмена госпитализировали после посещения ресторана. Спасти его не удалось, причины не называются, пишет Bild .

Австро-немецкий автомобильный промышленник, инженер-конструктор, менеджер и мажоритарный акционер Фердинанд Пиех родился 17 апреля 1937 года в Вене. В 2002–2015 годах он был председателем наблюдательного совета концерна Volkswagen AG, а в 2007–2015-м — компании MAN. Также он являлся членом автопромышленной династии Порше и прямым внуком её основателя Фердинанда Порше.

Как писал News.ru, ранее известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78-м году жизни.