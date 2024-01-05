Умер бывший глава Верховной рады Бывший глава Верховной рады Ткаченко скончался на 85-м году жизни

Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Александр Ткаченко

Бывший спикер Верховной рады Александр Ткаченко скончался в возрасте 84 лет, сообщил агентству «Украинские новости» его помощник Борис Кириченко. В последние годы политик тяжело болел и передвигался на инвалидной коляске. Он ушел из жизни 4 января. Прощание пройдет в Киеве 6 января.

Ткаченко был четвертым спикером Рады и возглавлял ее с 1998-го по 2000 год. Украинский депутат Ирина Геращенко назвала его эпатажным и постсоветским человеком, который вел себя как «директор колхоза».

Эпатажный и очень постсоветский, он вел себя как директор колхоза. Но при всей нелюбви к демократическому крылу Верховной рады, движению и другим ярким личностям, все же уважал коллег, — написала Геращенко в Telegram-канале.

Ранее в Париже скончался бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор, которого называют отцом современного Евросоюза. Политик ушел из жизни во сне, ему было 98 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Делора неистощимым архитектором Европы и борцом за человеческую справедливость.

До этого в США умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу. Ему было 99 лет. Он получил награду в 1987 году за вклад в теорию экономического роста. Солоу разработал модель, которая получила его имя.