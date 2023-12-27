Умер бывший глава Еврокомиссии Экс-глава Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет

Фото: Александра Сенцова /ИТАР-ТАСС

Борис Ельцин и Жак Делор, 1993 год

Бывший председатель Еврокомиссии и французский политик Жак Делор скончался в возрасте 98 лет, передает Agence France-Presse со ссылкой на дочь политика — мэра города Лилль Мартин Обри. По ее словам, отец скончался в своем доме.

Он умер сегодня утром в своем парижском доме, во сне, — поделилась Мартин Обри.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования по поводу ухода политика. По его словам, Жак Делор всегда вдохновлял его.

Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я преклоняюсь перед его работой и разделяю боль его близких, — написал Макрон в Twitter (X).

В 1985 году Жак Делор возглавил Европейскую комиссию, ранее называемую Комиссией европейских сообществ (ЕЭС), и руководил ею в течение трех сроков до 1995 года. Его руководство стало основой для реализации «Программы 1992» по созданию Единого европейского рынка, отраженной в Белой книге. Политик активно поддерживал развитие связей с Россией и стоял у истоков подписания соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС в 1994 году. В 1988 году он также способствовал подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.

Ранее на 95-м году жизни умер основатель оружейной компании Glock Гастон Глок. На данный момент причина смерти не установлена. Производитель приобрел популярность за счет пистолетов, которые начали выпускать серийно в начале 80-х годов, после победы компании Гастона Глока в конкурсе австрийской армии. Сейчас пистолеты этой фирмы находятся на вооружении более чем 30 стран мира.