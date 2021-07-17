Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор, который стал известен благодаря скандальным карикатурам на пророка Мухаммеда, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает газета Berlingske.
Отмечается, что художник
Позднее работы Вестергора вызвали возмущение в исламском мире. Художник получал угрозы от исламистов, а в 2010 году на него напали.
Ранее сообщалось, что в возрасте 61 года ушёл из жизни художник, писатель, рок-музыкант Свен Гундлах. Причиной смерти артиста стал коронавирус. Гундлах известен как создатель групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность». Он родился в Москве в 1959 году, учился в Московском полиграфическом институте, затем стал студентом факультета теории и истории искусства имени Репина в Ленинграде.