Умер актер, который снимался с Зеленским в сериале «Слуга народа» Актер из сериала «Слуга народа» Петр Никитин скончался на 62-м году жизни

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Украинский актер Петр Никитин скончался 17 апреля на 62-м году жизни, сообщает RG.ru со ссылкой на Национальный академический драмтеатр имени Ивана Франко. В 2017 году он снимался в комедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. О причинах смерти артиста не сообщается.

Никитин родился 20 февраля 1963 года. В 1990 году он окончил Харьковский государственный институт искусств. Он служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина и был актером Центра современного искусства «Новая Сцена». В 2021 году Никитин был зачислен в труппу Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 88 лет американского актера и певца Стива Лоуренса. Он отметился в таких проектах, как «Чистильщик», «Два с половиной человека», «C.S.I.: Место преступления», «Фрейзер», «Диагноз: убийство», «Она написала убийство» и американская версия российского ситкома «Моя прекрасная няня».

В марте на 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сыновья уходят в бой». Пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра назвала артиста ответственным, а его роли — яркими, интересными и запоминающимися.