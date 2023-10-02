Умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Абрахам Актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам умер в 56 лет

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Английский актер Джейк Абрахам, наиболее известный своей ролью в фильме «Карты, деньги, два ствола», ушел из жизни в возрасте 56 лет, пишет газета Guardian. Причиной смерти стал рак простаты, с которым тот боролся в последнее время.

Отмечается, что Джейк Абрахам, родившийся в Ливерпуле, также снялся в таких фильмах, как «Костолом», «Формула 51», и сыграл в британском телесериале G.B.H. Согласно информации Liverpool Echo, в июле 2023 года у актера был диагностирован рак простаты, и с тех пор он получал паллиативное лечение.

Ранее стало известно, что умер актер Алексей Янин. Последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта. О госпитализации актера стало известно 2 сентября. Тогда же СМИ ошибочно сообщили о его смерти. Позже Дарья Янина рассказывала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. При этом уже тогда состояние актера оценивалось как тяжелое.

До этого сообщалось о смерти актера, звезды сериала «Солдаты», Вячеслава Гришечкина. За неделю до смерти 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем, после чего его состоянии ухудшилось.

Ранее сообщалось, что французский модельер Марк Боан ушел из жизни в 97 лет. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. Отмечается, что Боан скончался в своем доме в Бургундии. О причинах его смерти не сообщается. Похороны модельера состоялись 13 сентября во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен.