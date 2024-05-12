Умер актер Александр Андриевский, ставший частью польской культуры

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Скончался польский актер, музыкант и певец украинского происхождения Александр Андриевский, пишет RG.ru со ссылкой на польские СМИ. Его смерть стала четвертой потерей для национальной музыкальной сцены в мае. Ранее скончались Яцек Зелиньский, Ян Врублевский и Мариан Хилла.

Артист проживал и работал в Кракове. В некрологе отмечается, что Андриевский, которого называют легендой, стал неотъемлемой частью культуры страны. Детали и причина его смерти не уточняются. Польские СМИ пишут, что этот месяц стал «черным» для страны.

Ранее представители Союза кинематографистов России сообщили, что актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова», скончалась на 93-м году жизни. По данным объединения, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

Также стало известно о смерти заслуженного работника культуры России актера Юрия Ваксмана. Артист скончался на 63-м году жизни. За свою карьеру Ваксман исполнил более 100 различных ролей, в том числе в театре и кино. Зрителям он запомнился по роли Николая Гросмана в сериале «Молодежка».