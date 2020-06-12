Ультраправые вмешались в ход парижской акции протеста против расизма

https://static.news.ru/photo/4893a772-ad84-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В ход акции протеста против расизма и полицейского насилия, проходящей 13 июня в Париже, вмешались ультраправые активисты. Они закрепили на крыше одного из домов возле площади Республики баннер с надписью «Справедливость для жертв анти-белого расизма. Жизни белых имеют значение».

Акция началась в 14:30 по местному времени. В ходе протеста тысячи человек выкрикивали антирасистские лозунги и даже спустя час после старта заявленного как шествие митинга оставались на площади. В это время на крыше одного из ближайших домов был закреплён баннер ультраправых активистов.

Полотно опустили до балкона предпоследнего этажа, тем самым закрыв им три окна. Жители одной из квартир вышли на балкон и стали портить баннер, разрезая его ножницами. Куски полотнища они бросали на улицу. Демонстранты встречали этот жест одобрительными возгласами и улюлюканьем.

Также участники протеста оскорбляли ультраправых активистов. Они кричали им «Все ненавидят фашистов!», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, около трёх тысяч человек собрались в Париже на марш против полицейского насилия и расизма.

Большинство из протестующих держат в руках плакаты с лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» (Black lives matter). Также среди лозунгов требования расследования смерти темнокожего француза Адама Траоре, который умер в июне 2016 года через два часа после задержания полицейскими. Семья мужчины считает, что жандармы применили к нему насилие. Она требует «добиться правды и правосудия».