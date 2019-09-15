https://static.news.ru/photo/76a1c872-d7da-11e9-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новинач/vk.com

Силовики украинского Харькова доставили в отдел 17 человек после столкновений между участниками «Марша равенства» за права ЛГБТ-сообщества и их противниками из националистических группировок и консервативных организаций. Об этом заявили в пресс-службе региональной Нацполиции.

17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ, — цитирует сообщение РИА Новости .

В результате столкновений двое полицейских получили травмы. Один из них госпитализирован с ожогами глаз.

На некоторых задержанных заведены уголовные дела.

По оценкам полиции, в харьковском «Марше равенства» приняли участие около двух тысяч человек. Одновременно прошла акция сторонников «традиционных ценностей», численность которого была в четыре раза меньше, но, несмотря на это, они вели себя агрессивно и бросали в участников «Прайда» яйца.

Как писал News.ru, 3 августа силовики пресекли попытку проведения шествия ЛГБТ-активистов в Петербурге. Инцидент произошёл на Дворцовой площади. Участники акции намеревались организовать колонну и направиться в сторону Невского проспекта.