Ультраправые устроили беспорядки в центре Киева

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Штурмовики запрещённой в РФ украинской неонацистской группировки «Национальный корпус» устроили столкновения с силовиками возле офиса президента страны на Банковой улице в Киеве. Восемь полицейских пострадали, заведено уголовное дело.

По информации издания «Страна.ua», против участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Главарь группировки Андрей Билецкий отказался проходить досмотр при проходе к офису президента и приказал своим сторонникам идти на прорыв. После этого началась драка.

Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артём Шевченко, полиция не допустила прорыва экстремистов к зданию офиса Владимира Зеленского.

Как передаёт агентство «Инетрфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали во время обеспечения правопорядка: один нацгвардеец получил резаные раны, ещё семеро пострадали от газа.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с умышленным нанесением телесных повреждений силовикам.

Представители ультраправой организации «Нацкорпус» назначили на 14 августа акцию протеста у здания офиса президента Украины. По их мнению, власти страны готовятся к «масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля» и «сдаче национальных интересов страны».

До этого, 5 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) провела десятки обысков и семь задержаний членов харьковского отделения неонацистской группировки Андрея Билецкого. Через два дня суд в Киеве отправил их в СИЗО.

Штурмовики «Нацкорпуса» обвиняются в вымогательстве денег у сотрудников учреждений здравоохранения, бизнесменов из похоронной сферы. В результате обысков СБУ изъяла у неонацистов крупные денежные суммы, оружие, боеприпасы и удостоверения сотрудников полиции.

В июле депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране.