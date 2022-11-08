Ультиматум Зеленского — отказ от переговоров Украинский атаман сделал свой «ход конем»

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский все больше напоминает императора Нерона, который, как утверждает легенда, устроил пожар в Риме, чтобы стимулировать собственное артистическое вдохновение. О том, что Зеленский готов воевать до последнего украинца, сказано и написано немало. Притом что, по оценкам демографов, страна, население которой ныне реально колеблется в интервале 28–29 миллионов, фактически истощила свой призывной потенциал. Но в Киеве это мало кого заботит. Хотя даже в Вашингтоне от него требуют больше открытости и гибкости.

И тут, находясь под давлением военных спонсоров, уже явно уставших от украинских проблем, Владимир Александрович решил явить миру собственный образчик миротворчества, обнародовав пять пунктов как условие своего согласия на переговоры. На деле речь идет об откровенном ультиматуме: вывод российский войск, выплата Украине фактически репараций, наказание всех военных преступников, среди которых явно не должны фигурировать убийцы из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отмена итогов референдумов, гарантии для Украины, а фактически для нынешнего режима в будущем. Примечательно, что получить в Киеве хотели бы примерно триллион долларов компенсаций. Не исключено, что эта волшебная сумма включает и долю под распил местного руководства.

Вообще, такие условия обычно диктуют побежденной стране после полной и окончательной ее капитуляции. И как бы у нас в верхах не была сильна условная «партия мира», гораздая на уступки и жесты «доброй воли», думается, что и у отечественных прозападников такие условия вызовут, мягко говоря, удивление.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

Зеленский ловко обыграл заявления Эммануэля Макрона и Джо Байдена, неоднократно повторявших, что украинская верхушка должна сама сформулировать свои подходы к мирным переговорам. Вот пан президент и сформулировал свои ультимативные условия, что на деле означает полный отказ от самой возможности мирного диалога. И это накануне необыкновенно тяжелой зимы, грозящей Европе новым потоком украинских беженцев-нахлебников.

Конечно, мы сами в некотором смысле подпитываем наглость киевской клики своими постоянными предложениями о переговорах и о достижении компромисса. В воспаленном воображении щирых националистов, отсиживающихся вдали от фронта, это признак слабости и трусости. Как это сформулировал советник Зеленского Подоляк. А значит, можно в обычном для Киева глумливом стиле изгаляться по полной. Требовать репараций, обещать разрушить Кремль и выселить из Крыма 800 тысяч якобы незаконно там находящихся россиян.

Но есть еще один нюанс. По упорно циркулирующей информации, покровители поставили Зеленскому в качестве условия взятие Херсона до начала работы саммита G20, на который украинский лидер должен-де прилететь в ореоле победителя. Иначе, мол, не будет ему никакого смысла лететь на Бали. И в таком геополитическом контексте выдвинутый ультиматум — часть готовящегося представления. Эдакая психологическая атака.

Вот только времени до начала саммита всего неделя. А цена наступления на Херсон может быть запредельной для украинской армии. Но украинскую правящую верхушку с иностранными паспортами и крупными активами за границей это вряд ли остановит.