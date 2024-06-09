Улитки пытаются сорвать выборы в Бельгии Premiere: в Бельгии улитки съедают повестки на выборах в Европарламент

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Улитки стали проблемой для многих избирателей на выборах в Европарламент и в федеральный парламент Бельгии, передает местная радиостанция Premiere.Как выяснилось, улитки едят повестки, которые местным жителям рассылают по почте. Это стало настоящей проблемой, так как игнорирование выборов грозит избирателям штрафом до €80 за первый пропуск и до €2000 — для пропустивших более четырех выборов любого уровня.

Больше всего от моллюсков страдают проживающие в сельской местности или в городских зеленых зонах, так как их почтовые ящики расположены на улице. Учитывая, что последние недели были прохладными и дождливыми, численность улиток резко возросла, — сообщает радиостанция.

Как оказалось, улиток притягивает плотный картон повестки, и они портят документ, оставляя на нем пятна и дыры. С такой карточкой проголосовать уже не получится. Чтобы получить новую повестку взамен испорченной, нужно лично явиться в здание коммунального совета и только потом отправиться на избирательный участок. Кроме того, на голосование в Бельгии отведено только шесть часов, поэтому местным жителям приходится оперативно заниматься заменой, чтобы не получить крупный штраф.

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что кока-кола является отличным средством в борьбе с тлей, колорадским жуком, слизнями и улитками. Так как там много сахара, вредители приклеиваются к листьям и стволам растений, а химический состав колы блокирует действие кислоты, которую выделяют жуки.