«Укроборонпром» в семь раз увеличил поставки вооружений для ВСУ

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В 2022 году поставки вооружений для ВСУ от предприятий «Укроборонпрома» значительно выросли, сообщил заместитель генерального директора государственного концерна Остап Еднак. Он подчеркнул, что показатели в сравнении с прошлогодними значениями выросли в семь раз, передает РИА Новости.

Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые — в 15 раз увеличили мощности, — заявил Еднак.

Он добавил, что работа продолжается, а все потребности «Укроборонпрома» будут удовлетворены.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за последний год получили 13,2 млн единиц оружия и военной техники. Об этом писали СМИ со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.

Армия получила вооружение украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, а также радиолокационные станции «Малахит».