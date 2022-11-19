«Укроборонпром» сообщил о производстве военной техники совместно с НАТО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Концерн «Укроборонпром» будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами, которые являются членами НАТО. В числе этих стран Польша, Чехия, Франция и Дания, говорится в сообщении украинского предприятия в Telegram-канале.

Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. «Укроборонпром» совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами — членами альянса, — информирует концерн.

Между сторонами заключены соответствующие соглашения, которые не предусматривают разглашения каких-либо данных. По данным концерна, будут созданы совместные предприятия и линии производства боеприпасов замкнутого цикла, на которых будут производить бронированную технику и современные системы РСЗО, разрабатывать новые высокотехнологичные образцы вооружения.

Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах, — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Концерн сообщает, что уже наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм и мин калибра 120 мм. Производство не первый месяц рассредоточено на разных мощностях, в том числе стран-партнеров. Таким образом «Укроборонпром» надеется сократить зависимость украинкой артиллерии «от поставок из-за границы», где постепенно иссякают запасы снарядов и мин советских калибров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что запасы ряда высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются. Но определенное количество запасов, которые Вашингтон еще может отправить Киеву, пока есть.