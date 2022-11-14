«Укрэнерго» заявило о повреждении одного из ключевых энергообъектов «Укрэнерго»: один из ключевых энергообъектов был поврежден на прошлой неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о повреждениях на одном из ключевых объектов энергетики Украины. ЧП произошло на прошлой неделе, однако ситуация с питанием в закрепленных за ним областях пока остается сложной.

На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной, — говорится в сообщении.

Непростая ситуация с питанием, по данным «Укрэнерго», складывается в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения. Отметим, что веерные отключения электроэнергии наблюдались на Украине на прошлой неделе 9, 10 и 11 ноября.

Ранее в «Укрэнерго» пояснили, что урон, нанесенный энергетической инфраструктуре, привел к росту нагрузки на работающую часть электросетей и это может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта. Оператор отметил, что аварийные отключения устранят необходимость еще больших ограничений.