«Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередачи

Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электроэнергии. Мера принята из-за превышения во многих областях лимитов потребления.

Потребление электроэнергии на Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. <...> К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы используются аварийные отключения, — говорится в сообщении компании.

В «Укрэнерго» уточнили, что в отдельных регионах на востоке и юге страны ситуация осложняется из-за боевых действий.

Накануне компания уведомила о лимитах на потребление электроэнергии, так как на фоне понижения температуры и начала рабочей недели оно резко возросло.

Ранее украинцев предупредили, что энергосистема страны в ее нынешнем состоянии не сможет покрыть потребление электроэнергии населением в условиях холодов. 1 января глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. На восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.