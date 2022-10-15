«Укрэнерго»: в Киевской области пострадал важный энергетический объект

Фото: Соцсети

В результате ракетного удара по Киевской области пострадал критический энергетический объект Украины, сообщает «Укрэнерго». По данным оператора, которые он публикует в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), специалисты прибыли на место для ликвидации последствий удара.

Просим потребителей потреблять электроэнергию бережно, особенно с 17:00 до 23:00 часов! Просьба не использовать электроприборы, выключать ненужное освещение, переносить стирку на ночное время, — сказано в сообщении.

«Укрэнерго» поясняет, что такие меры дают специалистам возможность стабилизировать ситуацию и провести ремонтные работы.

Утром 13 октября в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.