«Укрэнерго» сообщило о повреждениях после российских ударов «Укрэнерго»: ударами России повреждено оборудование на энергетических объектах

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Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях вследствие ударов РФ на объектах энергоинфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Также урон получило оборудование в подконтрольной ВСУ части ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях, — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» в свою очередь сообщил о серьезном повреждении оборудования на одной из своих ТЭС. По данным компании, в настоящее время проводятся ремонтные работы. Местоположение объекта не уточняется.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся. По его словам, усиленный режим продлится месяц или полтора. Отключения могут быть в вечерние часы, уточнил он.

Кроме того, Кудрицкий отмечал, что «Укрэнерго» не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена. Глава компании подчеркнул, что считает «стратегически важным» переход на децентрализованную систему генерации. По его мнению, по Украине следует построить сотни небольших электростанций.