https://static.news.ru/photo/7afc98d6-c98c-11e9-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: НЕК

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» направила в арбитражный суд требования в споре с Россией о якобы утраченных активах в Крыму. В руководстве предприятия сообщили, что сначала хотели решить всё мирным путём, но так и не получили от Москвы ответа.

В какую именно сумму оценивается ущерб, на официальном сайте «Укрэнерго» не говорится.

Ранее News.ru сообщал, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО «Газпром» $3 млрд в конце 2020 года.

«Газпром» должен выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Украины Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.