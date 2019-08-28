Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» направила в арбитражный суд требования в споре с Россией о якобы утраченных активах в Крыму. В руководстве предприятия сообщили, что сначала хотели решить всё мирным путём, но так и не получили от Москвы ответа.
В какую именно сумму оценивается ущерб,
Ранее News.ru сообщал, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО «Газпром» $3 млрд в конце 2020 года.
«Газпром» должен выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Украины Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.