На Украине перестала работать одна из электростанций «Укрэнерго»: одна из украинских электростанций прекратила свою работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из украинских электростанций прекратила свою работу, сообщила госкомпания «Укрэнерго». По данным оператора, это произошло из-за обстрелов. На текущий момент в системе электропередачи действуют ограничения из-за существенного дефицита электричества. В связи с этим во всех областях Украины была сокращена подача энергии до аварийных пределов.

Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии. До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, — сказано в сообщении.

По данным «Укрэнерго», наиболее сложная ситуация с подачей электричества сложилась в Киеве и Киевской области. В компании объяснили это атакой российских дронов и артиллерии, которая произошла 19 декабря на востоке и юге Украины.

Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно. Генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране, — добавили в компании.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работа наземного электротранспорта в украинской столице была приостановлена из-за дефицита электроэнергии. Он отметил, что электротранспорт города заменят автобусы. Кличко добавил, что на 126 автобусных маршрутах Киева работают 440 автобусов. По словам мэра, из 52 станций метро функционирует 50.