«Укрэнерго» не исключает принудительные отключения света по всей Украине

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во время вечернего пика потребления электроэнергии 29 октября на Украине может быть принудительно прекращена подача электричества по всей стране, сообщает НЭК «Укрэнерго» в своем Telegram-канале. В компании призвали всех потребителей уменьшить пользование мощными электроприборами, особенно в вечернее время — с 17.00 до 23.00.

Сегодня утром диспетчерский центр «Укрэнерго» не предоставлял операторам систем распределения объемов для аварийных отключений потребителей. Теплая погода и выходной день способствовали этому, предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения, — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».