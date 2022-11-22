«Укрэнерго»: на Украине практически не осталось неповрежденных ГЭС и ТЭС

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Почти все украинские тепловые (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) пострадали в результате ударов российских войск, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, повреждены и практически все узловые подстанции компании, передает РИА Новости.

У нас практически не осталось на Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. <...> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов, — цитирует его агентство.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате последних ракетных ударов российских войск из строя вышла почти половина энергосистемы страны. По этой причине Киеву потребуется дополнительная помощь Евросоюза, которая будет направлена на покупку газа и энергетического оборудования.

Глава энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предсказал регулярные отключения электричества на Украине как минимум до конца марта. При этом в офисе президента Владимира Зеленского заверили, что всеобщего блэкаута не будет.