Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге Klymenko Time: серия взрывов произошла в городе Кривой Рог

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов произошла в городе Кривой Рог Днепровской области, сообщает украинское издание Klymenko Time. При этом подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога была объявлена в Днепровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

7 ноября о взрывах в Кривом Роге сообщалось дважды за сутки. Кроме того, в Днепровской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, а также в Николаевской области.

Кроме того, мощный взрыв ранее прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей, рассказывал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей произошедшего он не привел.