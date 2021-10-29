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Украину возмутила прибыль «Газпрома»

05:47, 30 октября 2021
Украину возмутила прибыль «Газпрома» Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Данные о прибыли российской компании «Газпром» за девять месяце 2021 года возмутили главу компании — оператора ГТС Украины Сергея Макогона. Своё негодование он выразил на странице в социальной сети Facebook.

«Газпром» поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев, — написал Макогон.

В отчёте компании сказано, что чистая прибыль «Газпрома» за первые три квартала года составила 1,055 трлн рублей, а убытки — 558,226 млрд годом ранее. Выручка за отчётный период увеличилась а 53,6%, достигнув уровня в 4,215 трлн рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 9,1% и достигла 1,992 трлн рублей.

По мнению Макогона, такая прибыль была получена «за счёт европейских потребителей». Он также обвинил российскую компанию в росте цен на газ в Европе якобы из-за «злоупотребления доминирующим положением и создания искусственного энергетического кризиса».

Ранее премьер-министр Украины нашёл замену газу. В качестве примера он привёл биотопливо.

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