Украину упрекнули в ошибочном выборе западного вектора Медведчук: выбор западного вектора привел Украину к потере государственности

Фото: kremlin.ru

Виктор Медведчук

Западный вектор развития, который выбрала Украина, привел страну к потери государственности, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на сайте движения. По его словам, НАТО не собирается воевать за Украину, но ее подталкивают к войне, снабжают оружием, пользуются ей «как тараном против России».

Когда киевский режим выбрал курс в НАТО, он вышел на тропу войны, которая стране была совершенно не нужна. <...> Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают? — написал он.

The American Conservative ранее отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние из-за неудач на фронте. По информации издания, глава государства понимает, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта.

Обозреватель Ли Женьхао в статье, опубликованной китайским порталом Sohu, отмечал, что недавние жалобы советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка на то, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, являются попыткой Киева сыграть на жалости Вашингтона. По его мнению, Украина пытается таким образом вернуть интерес Запада к себе, чтобы получить дополнительную помощь.

Ранее Подоляк пожаловался на затягивание Западом поставок оружия Украине. По его словам, вопреки договоренностям, передача оружия и боеприпасов растягивается на несколько месяцев.