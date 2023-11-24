Западный вектор развития, который выбрала Украина, привел страну к потери государственности, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на сайте движения. По его словам, НАТО не собирается воевать за Украину, но ее подталкивают к войне, снабжают оружием, пользуются ей «как тараном против России».

Когда киевский режим выбрал курс в НАТО, он вышел на тропу войны, которая стране была совершенно не нужна. <...> Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?написал он.

The American Conservative ранее отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние из-за неудач на фронте. По информации издания, глава государства понимает, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта.

Обозреватель Ли Женьхао в статье, опубликованной китайским порталом Sohu, отмечал, что недавние жалобы советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка на то, что у Украины может не быть шансов на выживание в исторической перспективе, являются попыткой Киева сыграть на жалости Вашингтона. По его мнению, Украина пытается таким образом вернуть интерес Запада к себе, чтобы получить дополнительную помощь.

Ранее Подоляк пожаловался на затягивание Западом поставок оружия Украине. По его словам, вопреки договоренностям, передача оружия и боеприпасов растягивается на несколько месяцев.