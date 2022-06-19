Украину призвали отказаться от культа Бандеры ради членства в ЕС Адвокат Кларсфельд рекомендовал Киеву отказаться от прославления Бандеры ради членства в ЕС

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна прекратить воспевать тех, кто сотрудничал с нацистами, заявил в эфире BFM TV адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд. Он напомнил, что в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, названная в честь националиста Степана Бандеры и его восхваляют в школах.

Нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно, — сказал Кларсфельд.

Юрист высказался за принятие Украины в ЕС, однако призвал страну вернуться к своей истории и прекратить прославлять коллаборационистов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев сопротивляться бандеровщине. В обращении он сказал, что Киев не является врагом Москвы, поскольку имеет общую историю, «потрепанную фашизмом», и общее будущее «без национализма».