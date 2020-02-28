https://static.news.ru/photo/7ce22372-fc6e-11e9-80c4-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Wikimedia

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал ожидания от назначения заместителем главы Администрации президента России Дмитрия Козака. Он рассказал, что разработанный чиновником план по урегулированию ситуации в Приднестровье не устраивает Киев.

По его словам, эта идея смогла завершить военные действия, однако не помогла реинтегрировать регион, передаёт ТАСС.

Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, тут же перешли ко второму этапу плана Козака, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что такое решение стало бы толчком к федерализации страны и привело бы к полной дезинтеграции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смена куратора украинского направления в Москве назрела со сменой политической власти в Киеве. Такое мнение высказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он отметил, что предшественник Дмитрия Козака в этом сегменте внешней политики Владислав Сурков занимал достаточно жёсткие позиции. Теперь же пришла пора более дипломатичного подхода.