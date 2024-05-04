Украину назвали привлекательной для иностранного бизнеса Шульце: европейские компании находят Украину привлекательной для бизнеса

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Украина привлекает иностранный бизнес, несмотря на проводимую спецоперацию на территории страны, заявила агентству «Укринформ» министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. По ее словам, тот факт, что Киев является кандидатом на членство в Евросоюз, расценивается как аргумент для компаний.

Киевским властям следует улучшить инвестиционный климат в экономике и стабилизировать положение четкими законами, подчеркнула немецкий министр. Кроме того, Украине важно продолжать бороться с коррупцией, добавила она.

До начала СВО на украинской территории работало около двух тысяч компаний с немецким капиталом, напомнила Шульце. При этом ни одна из них не прекратила функционировать полностью до сих пор, констатировала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Киев согласился принять ограничения на торговлю с Евросоюзом с целью урегулировать политические распри с Польшей. Правительство Украины согласилось принять новые ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, однако с условием, что ЕС запретит ввоз зерна из России. Проблемы польским фермерам создает не Киев, а Москва, заключил глава украинского Минторга Тарас Качка.