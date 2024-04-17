Украину лишили возможности обогатиться после конфискации активов России Reuters: Украина не получит все деньги разом после конфискации активов РФ

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Даже если страны Запада примут решение о конфискации около $300 млрд российских активов, которые оказались заморожены из-за санкций, Украина не сможет использовать всю сумму сразу, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США. Собеседник издания уточнил, что западные государства обсуждают разные варианты, но ни один из них не подразумевает такую возможность.

Одна из наиболее перспективных идей — использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине. Указывается, что подробно вопрос использования российских активов будет обсуждаться на встрече стран «Группы семи» в среду, 17 апреля.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

До этого премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». Он аргументировал это тем, что в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами, поскольку Европа может «не переварить» изъятые средства.