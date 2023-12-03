«Украину имеют за лузера»: экс-советник Кучмы о помощи западных стран Киеву Экс-советник Кучмы Соскин назвал помощь Запада Украине предательством

Фото: МО Украины

Помощь, оказываемая Западом Киеву, является посмешищем и предательством, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, «Украину имеют за лузера», отдавая ей то, что остальным «негоже», на словах же «друзья» Киева обещают безусловную поддержку.

Это не помощь. Это просто так: на тебе, боже, что мне негоже. Вот и все, вот так это называется. Это предательство. Это просто Украину имеют за лузера, а на словах рассказывают, что мы вас будем поддерживать, что мы за, будем вам что-то давать, — заявил Соскин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал себя как политический лидер. Власть, уверен Соскин, скатывается в пропасть.

Ранее заместитель главы ЕК по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что европейским лидерам становится все труднее убедить граждан в необходимости помогать Украине. По ее словам, им необходимо вести дебаты, на которых они докажут, что «победа Украины в долгосрочной перспективе ясна».

Вместе с тем стало известно, что Германия намерена сократить свой денежный вклад в Европейский фонд мира для военной помощи Украине. Берлин уверен, что уже оказал достаточную поддержку Киеву.