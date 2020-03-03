https://static.news.ru/photo/65accfe6-5d20-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

В период с 3 по 5 марта в Европейском парламенте должна была пройти «Украинская неделя». Её перенесли на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщило представительство Украины при ЕС.

Европарламент ввёл ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий, отмечается в пресс-релизе.

Украинское представительство обсудит возможности проведения перенесённых мероприятий после отмены ограничений. Ранее председатель ЕП Давид-Мария Сассоли рассказал, что административный персонал, который был в зоне риска, работает из дома по видеосвязи, а доступ в штаб-квартиру для посетителей ограничен, писал NEWS.ru.