https://static.news.ru/photo/00b98af8-27f0-11ea-b015-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: Генеральна прокуратура України/facebook.com

Украинский институт Генпрокуратуры перестанет существовать в 2019 году, сообщил генпрокурор страны Руслан Рябошапка.

Со 2-го января уже не будет существовать генеральной прокуратуры Украины, как института, — сказал Рябошапка во время брифинга.

По его словам, со 2 января 2020 года начнёт работу офис генпрокурора. В ней останется 1,5 тысячи сотрудников из 2,5 тысячи сотрудников Генпрокуратуры. До сентября следующего года им придётся пройти переаттестацию, передаёт RNS.

Ранее News.ru писал, что украинская генпрокуратура не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка. Именно они вели расследование дел Евромайдана.