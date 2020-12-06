Украинскую армию призвали быть готовой к «освобождению Донбасса»

https://static.news.ru/photo/b5f2d356-386c-11eb-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: modofukraine/facebook.com

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак в разговоре с журналистами заявил, что военнослужащие государства должны быть готовы к «освобождению Донбасса». Однако в настоящий момент, как подчеркнул политик, решать территориальный вопрос военными методами нецелесообразно.

По мнению Грымчака, властям нужно усиливать возможности армии. Бывший замминистра отметил, что в бюджете на будущий год запланировано сокращение бюджета Минобороны. Политик заявил, что необходимо действовать в обратном направлении и вкладывать средства в армию.

Также Грымчак высказался о российских руководителях в контексте конфликта в Донбассе. Москва, сказал политик, не хочет решать сложившуюся ситуацию.

Даже нынешнее руководство Украины потихоньку начинает доходить до того, что никакого мира в глазах никто не увидит, — заявил Грымчак в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее передавал NEWS.ru, Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.