Украинскому премьеру выписали протокол за разглашение информации НАПК Украины выписало протокол на Шмыгаля за разглашение информации

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Денис Шмыгаль

Украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) выписало протокол на премьера страны Дениса Шмыгаля, сообщили в ведомстве. Отмечается, что чиновник разгласил информацию об обличителе коррупции, ставшую ему известной в связи с выполнением служебных обязанностей.

Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что премьер-министр получил сообщение о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Тот обличал незаконные действия своего руководства, которому Шмыгаль в конечном итоге и поручил проработать полученное сообщение. Узнав о жалобе, председатель комиссии возбудил дисциплинарное производство в отношении своего подчиненного.

Ранее сотрудница завода «АвтоВАЗ» в Тольятти стала фигуранткой уголовного дела. Женщина передала третьим лицам сведения, представляющие коммерческую тайну. По версии следствия, инженер-конструктор предприятия разгласила коммерческую тайну неизвестным лицам из корыстных побуждений. Другие подробности уголовного дела не раскрываются. Отмечается, что сотруднице «АвтоВАЗа» грозит до пяти лет лишения свободы в том случае, если ее признают виновной.