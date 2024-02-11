Украинского журналиста ужаснули укрепления ВСУ Журналист Бутусов: у Украины нет укреплений, даже близко похожих на российские

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины не смогло создать такие же подготовленные линии обороны, как у России, заявил в своем видеоблоге на YouTube главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов. По его словам, это связано с нехваткой спецтехники и бетона, строительство укреплений сводится к рытью окопов силами военнослужащих ВСУ с лопатами.

На фронте никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет. <...> Не экономятся люди, силы людей, ну и большие потери из-за этого, — сказал он.

Ранее издание The Economist писало, что эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США сочли оборонительные сооружения ВС России в зоне специальной военной операции самыми протяженными со времен Второй мировой войны. Их эффективность заставила НАТО пересмотреть свою стратегию в пользу строительства долговременных огневых точек, говорится в материале.

В феврале доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов выразил мнение, что перелом в ходе специальной военной операции на Украине может произойти весной и летом. Он сравнил этот момент с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.