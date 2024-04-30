Украинского военного наказали за уход из части на медобследование «Страна»: служащий ВСУ понесет наказание за самовольный уход из части

Фото: МО Украины

Служащий ВСУ получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за самовольный уход из подразделения. Украинское издание «Страна» отмечает, что военный отправился на медобследование после травмы.

Солдат эвакуировал раненого, вследствие чего получил травму. Командир, уточняет издание, не разрешил жителю Одессы Андрею Р. проходить медицинское обследование. Военный ушел самостоятельно. Решение о наказании военнослужащего вынес Корабельный районный суд Николаева.

По данным журналистов, позднее солдат раскаялся. Обвиняемый сообщил суду, что хочет вернуться на службу. Представители правосудия учли это как смягчающее обстоятельство. Суд отправил военного в дисциплинарный батальон на два года, но не лишил его свободы.

30 апреля пленный солдат ВСУ Александр Ведерников рассказал об обмане на службе. По его словам, командование отправило его и других непригодных к службе на передовой в Очеретино. Самого Ведерникова в ходе мобилизации признали «ограниченно годным» и пообещали отправить на дежурство на блокпостах, удаленных от линии боевого соприкосновения. Однако солдат оказался на первой линии фронта.