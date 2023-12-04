Украинского военного наказали отправкой на передовую за спасение раненого

Фото: МО Украины

Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, что был наказан своим командиром за то, что спас тяжелораненого сослуживца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. По словам военного, за это его отправили на передовую.

Было уже темно, раздались выстрелы, и я увидел, что товарища ранило. Ну я его вынес, за что был наказан командиром роты: «Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то „полегче“ взять, а не „тяжелого“» (речь идет о тяжести ранения. — NEWS.ru), — пояснил Москвин.

Он добавил, что за спасение «не того» раненого его перевели в штурмовики и отправили на передовые позиции. Там Москвин получил контузию во время боя и в результате попал в плен к российским военным.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины. С риском для жизни они вытащили бойца ВСУ с поля боя.

Также российские солдаты рассказали, что командование ВСУ обманывает своих военнослужащих. По словам бойца с позывным Кипиш, руководство скрывает от них точные сведения о происходящем в зоне СВО и отправляет их в бой, к которому они не готовы. Все украинские военнопленные говорят, что их даже не предупреждают о том, что в точке дислокации они могут попасть под обстрелы российской армии.