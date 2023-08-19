Украинского снайпера-девушку с позывным «Молния» ликвидировали

Telegram-канал «Работайте, братья!» рассказал о ликвидации снайпера-девушки с позывным «Молния» в боях на Сватовском направлении. По данным канала, она погибла в ходе снайперской дуэли 7 августа.

В результате снайперской дуэли бойцом группировки был ликвидирован «Супер-снайпер» ВСУ Ариана, позывной «Молния» .Она была уничтожена 7 августа на Сватовском направлении, — написал канал.

Военкор Евгений Поддубный до этого сообщил, что российские войска ликвидировали украинского неонациста Сергея Рубана в зоне СВО. По данным корреспондента, это произошло в Запорожской области.

14 августа военкор сообщил, что в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, речь шла о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.

13 августа военкор рассказал, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».