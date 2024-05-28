Украинского экс-военкома задержали на выходе из СИЗО по новому обвинению ГБР Украины сообщило о задержании экс-военкома Одессы на выходе из СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего военкома Одессы Евгения Борисова, которого обвиняют в организации легализации незаконных доходов на сумму свыше 142 млн гривен, задержали после выплаты залога прямо на выходе из следственного изолятора, сообщило Госбюро расследований Украины в своем Telegram-канале. Ему уже предъявлены новые обвинения.

На выходе из СИЗО ГБР повторно задержало экс-начальника Одесского областного ТЦК. Ему предъявлено новое обвинение в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен, — сказано в сообщении.

Отмечается, что за Борисова был выплачен залог в размере 12 млн гривен по предыдущему обвинению. При этом утверждается, что после выхода на свободу он планировал скрываться от следствия, в том числе выехать за границу. Теперь его обвиняют в приобретении активов, превышающих его законные доходы, а также в неявке вовремя на службу без уважительных причин.

Ранее сообщалось, что житель украинского города Днепра, которого задержали сотрудники военкомата, сбежал через окно автомобиля. Он также смог забрать из багажника авто свой велосипед перед тем, как покинуть место происшествия. По информации журналистов, беглецу оказывали помощь прохожие.