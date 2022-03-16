Украинского дипломата остановили при попытке вывезти из страны 25 кг золота

Сотрудник посольства Украины в одной из стран ЕС был задержан на украинской границе при попытке вывезти из страны 25 килограммов золота в виде слитков и золотых украшений. У него также нашли большое количество сигарет и валюты. Всё это работник пытался увезти под видом дипломатической почты, сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.

Инцидент произошёл 28 февраля 2021 года на автомобильном пограничном переходе «Ягодин» в Волынской области на границе с Польшей в северо-западной части Украины.

Следователи бюро провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти €68 тыс., свыше $140 тысяч, свыше 12 кг злотых слитков, ювелирные изделия и золото общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Всё это работник посольства пытался увезти заграницу под видом дипломатической почты, — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого золота составила примерно один миллион долларов. Суд оштрафовал дипломата на 26,8 млн гривен (более $909 тысяч). Деньги и ценности изъяли.

6 февраля в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции был задержан гражданин России. Автомобиль 28-летнего подозреваемого остановили и досмотрели на пункте взимания платы за проезд на автомагистрали, когда он ехал из Парижа. В ходе обыска в салоне было обнаружено шесть граммов каннабиса и €160 тысяч мелкими купюрами. При этом водитель не смог объяснить происхождение денег.