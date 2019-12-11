https://static.news.ru/photo/a28131bc-1c40-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрій Богданець/facebook.com

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки с националистами в парламенте Украины.

По факту случившегося полиция Киева возбудила уголовное дело. Медики подозревают у депутата сотрясение мозга.

По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как «угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», — цитирует РИА Новости пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что конфликт произошёл из-за того, что члены партии «Свобода» выступили против законопроекта о рынке земли.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита. В больницу его забрали прямо с заседания.