Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки с националистами в парламенте Украины.
По факту случившегося полиция Киева возбудила уголовное дело. Медики подозревают у депутата сотрясение мозга.
По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как «угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», — цитирует РИА Новости пресс-службу полиции Киева.
Сообщается, что конфликт произошёл из-за того, что члены партии «Свобода» выступили против законопроекта о рынке земли.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов сообщил, что перенёс операцию по удалению аппендицита. В больницу его забрали прямо с заседания.
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