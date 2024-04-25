Украинского блогера задержали за инструкции по борьбе с военкомами В Чернигове задержали блогера за призывы сопротивляться военкомам арматурой

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чернигове на севере Украины блогера, который учил в своих роликах сопротивлению сотрудникам территориальных центров комплектования, сообщает Telegram-канал «Общественное Чернигов». По его информации, в «инструкциях» предлагалось использовать подручные средства, включая арматуру и молотки.

Канал уточнил, что видео украинского блогера собрало 27 тысяч просмотров. В «учебных пособиях» житель Чернигова рассказывал, как использовать камни, песок, бензин, перец, соль и лимонную кислоту. Его задержали за высказывание в одном из роликов. Блогер обвиняется в «препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины», мера пресечения ему будет избираться 26 апреля. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее пресс-служба военкомата Закарпатской области сообщила о смерти военнообязанного мужчины от эпилептического приступа по дороге в учебный центр. Призывнику пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Также ранее в территориальном центре комплектования Черновицкой области сообщили о нападении жителей села Черногузы на сотрудника военкомата. Чтобы защититься от нападавших, он открыл огонь.