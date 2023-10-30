Украинско-польскую границу могут закрыть до конца года «Укравтопром»: границу Украины с Польшей могут закрыть до конца 2023 года

Фото: t.me/ukrautoprom

Границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года, сообщила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем Telegram-канале. Отмечается, что 3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе, которая продлится около двух месяцев. Первое такое собрание уже согласовано с властями и пройдет утром вблизи пункта пропуска Корчова.

Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины, — указали в ассоциации.

Как уточняется, поляки недовольны чрезмерной конкуренцией после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Среди их требований: возвращение украинским перевозчикам разрешений, отдельная очередь для авто на еврономерах, а также отдельная очередь для пустых фур.

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются приостановить работу пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. МВД республики подготовило проект соответствующего постановления. Отмечается, что закрытие указанных пунктов пропуска высвободит ресурсы пограничной службы и они смогут быть перенаправлены на охрану границы в других местах.