Украинскими военными убит пытавшийся прорваться через блокпост в Донбассе

https://static.news.ru/photo/515d79c2-6adb-11eb-922c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донбассе застрелен мужчина, пытавшийся за рулём автомобиля пробиться через блокпост на линии разграничения. Об этом сообщает штаб операции Объединённых сил Украины.

8 февраля около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, увеличил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжала двигаться в сторону вооружённых формирований РФ. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате пострадали водитель и пассажир, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в медпункте батальона раненым была оказана первая помощь, после чего их отправили в больницу. Однако по дороге водитель автомобиля скончался. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органах. Личности пострадавших не уточняются.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Украины и глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на происходящее в Донбассе нужно зеркально. По его словам, в этом случае нужно применять жёсткую политику.